Schönefelder Zirkus verlieh Tigerbaby an arabischstämmigen Clan

Do 29.12.22 | 14:22 Uhr

Mitglieder eines bekannten arabischstämmigen Clans posierten unter der Woche mit einem Tigerbaby - die Bilder posteten sie bei Instagram. Die Polizei rückte kurz darauf an, fand das Tier aber nicht. Jetzt ist zumindest klar, wo es herstammte.

Der "Circus Berolina" aus Schönefeld (Dahme-Spreewald) hat bestätigt, dass er in dieser Woche ein Tigerbaby für einen Auftritt auf einer Feier verliehen hat. Der Zirkus wusste nach Angaben von Mitarbeiter Marcello Spindler allerdings nicht, dass es sich dabei um eine Feier eines bekannten arabischstämmigen Clans in Berlin handelte, wie er rbb|24 am Donnerstag sagte.