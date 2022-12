Polizei sucht in Clan-Villa nach Tigerbaby

Hochzeitsfeier in Neukölln

In Berlin-Buckow (Neukölln) hat es am Dienstagabend einen Großeinsatz der Polizei gegeben, der im Zusammenhang mit einem stadtbekannten arabischstämmigen Clan stehen soll. Die Polizei teilte dem rbb am Mittwoch mit, dass ein Aufgebot von 90 Einsatzkräften gegen 19 Uhr angerückt sei. Man sei einem Amtshilfeersuchen des Bezirkamtes Neukölln nachgekommen.