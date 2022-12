In Dresden stehen am Dienstag wieder Mitglieder eines Berliner Clans vor Gericht. Sie sollen aus dem Grünen Gewölbe Juwelen für etwa 113 Millionen Euro gestohlen haben. Kurz vor Ende des Prozess entsteht der Eindruck: Konkrete Beweise für ihre Täterschaft gibt es nicht. Von Nadja Malak

Auf ihrer Flucht setzten sie ein Auto in einer Dresdner Tiefgarage in Brand. Das zweite Fluchtauto wurde Monate später in Berlin gefunden.

Der Einbruch in Dresden Ende November 2019 ist fast eine Blaupause des Einbruchs im Bode-Museum. Auch hier waren die Täter schon Tage vorher am Museum, um den Bruch vorzubereiten. Sie schnitten die Gitterstäbe vor einem Fenster heraus, klebten sie wieder fest. Zwei Männer drangen dann am Tattag durch das Fenster ins Grüne Gewölbe ein, schlugen die Vitrinenscheiben ein und stahlen Juwelen.

Völlig überraschend legte einer der Angeklagten nach wenigen Prozesstagen im März 2022 bereits ein Teilgeständnis ab. In der Erklärung, die von seinem Anwalt verlesen wurde, gab er an, dass er an den Vorbereitungen beteiligt gewesen sei. Nur am Tattag selbst sei er nicht mit nach Dresden gefahren. In der Nacht vom 24. auf den 25. November 2019 geriet er in eine Polizeikontrolle. Er habe kalte Füße bekommen, so seine Aussage. Mit ihm im Wagen saß sein Cousin, der dann allein nach Dresden gefahren sein soll.

Was auffiel: Der 28-Jährige gab nur das zu, was ihm offenbar durch Beweise nachgewiesen werden kann. So fanden die Ermittler seine DNA an der Museumsmauer.

Wenige Wochen später dann klickten in Dresden die Handschellen. Mitglieder der Soko Epaulette nahmen eben jenen Cousin nach dem Verhandlungstag fest. Der 22-Jährige soll bei den Vorbereitungen des Juwelendiebstahls geholfen haben und war über die gesamte Tat informiert. Ausschlaggebend für die Festnahme soll das Teilgeständnis gewesen sein. Der Mann war anschließend kurzeitig in Untersuchungshaft, musste später wieder freigelassen werden.