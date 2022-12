Über die Weihnachtstage hat der Andrang auf Notaufnahmen der Berliner Kliniken nicht nachgelassen. Vor allem RSV Atemwegsinfektionen bei Kindern und Säuglingen ließen nicht nach, so dass sich viele Hilfesuchende in den Krankenhäusern meldeten.

Die Lage an den Berliner Kliniken ist auch über die Feiertage weiter angespannt. Es seien auch über Weihnachten viele Notfälle gekommen, sagte die Sprecherin des Universitätsklinikums Charité, Manuela Zingl. Dabei verschiebe sich in den Kinderkliniken das Spektrum von den RSV Atemwegserkrankungen verstärkt zu Grippeerkrankungen.

Bereits im Oktober hatten Kinderärzte in Berlin in einem Brandbrief auf kritische Zustände hingewiesen. Nun bringt die aktuelle Erkrankungswelle die medizinische Versorgung an ihre Grenzen.

Von den Vivantes-Kliniken hieß es, in den Rettungsstellen seien mehr Patientinnen und Patienten verzeichnet worden. Die Situation entspreche dabei der an anderen Wochenenden.



Auch an den Kinderkliniken war die Lage vergleichbar mit anderen Wochenenden, wie der Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Jakob Maske, erklärte. Es laufe "weitgehend gut", so Maske.



Die Berliner Krankenhausgesellschaft, die Kassenärztliche Vereinigung und die Gesundheitsverwaltung hatten dazu aufgerufen, wegen der angespannten Lage im Gesundheitswesen Ärzte und Krankenhaus-Notaufnahmen nur im Notfall in Anspruch zu nehmen.