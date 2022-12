Viele Patienten - wenig Personal - Lage bei Kindermedizin in Berlin ist laut Gesundheitssenatorin "dramatisch"

Di 20.12.22 | 17:48 Uhr

dpa/C. Soeder Audio: rbb24 Inforadio | 20.12.2022 | Angela Ulrich | Bild: dpa/C. Soeder

Bereits im Oktober hatten Kinderärzte in Berlin in einem Brandbrief auf kritische Zustände hingewiesen. Nun bringt die aktuelle Erkrankungswelle die medizinische Versorgung an ihre Grenzen.

Die hohe Welle von Atemwegserkrankungen bei Kindern und Erwachsenen kann vom Berliner Gesundheitssystem kaum aufgefangen werden

Die Opposition wirft Gesundheitssenatorin Gote schlechte Vorbereitung vor



Vertreter aus Gesundheitswesen fordern verstärkt Fachkräfteausbildung und bessere Verteilung von Kinderärzten



Die Berliner Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) hat am Dienstag ein vergleichsweise düsteres Bild der Lage in vollen Kinderstationen, Notaufnahmen und Kinderarztpraxen gezeichnet. "Die Situation ist wirklich dramatisch", sagte sie bei einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im Abgeordnetenhaus. Für die Patienten und deren Familien, aber auch für das medizinische Personal , sei es gerade "eine sehr, sehr harte Zeit".



imago images/Fischer Offener Brief an Senatorin Gote - Berliner Kinderärzte sehen sich mit "den Kräften am Ende" Berliner Kinderärzte haben in einem offenen Brief an Wissenschaftssenatorin Gote mehr Unterstützung gefordert: Man sei mit "den Kräften am Ende". Zudem machten die Ärzte dem Bundesgesundheitsminister harsche Vorwürfe.



Neben dem Influenzavirus kursiert momentan das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) stark, das insbesondere für kleine Kinder und Säuglinge gefährlich sein kann, mit dem sich aber auch Erwachsene anstecken. Vor allem Einrichtungen der Kindermedizin sind dadurch stark ausgelastet. Erschwerend kommt größerer Personalmangel als ohnehin schon hinzu, weil auch Ärzte und Pflegepersonal an Influenza, RSV und Corona erkranken.

Diese Gemengelage treffe auf eine Problematik, die seit vielen Jahren zunehme, nämlich ein strukturell unterfinanziertes Gesundheitssystem und Fachkräftemangel, so Gote. Zudem sei das medizinische Personal nach drei Jahren Corona erschöpft. "Das ist eine Situation, die das ganze noch einmal dramatisch zuspitzt." Das hat auch Folgen für die Gesundheitsversorgung, die Charité führt bis zum Jahresende beispielsweise keine Eingriffe mehr durch, die verschoben werden können.

Wir spüren die Ausfälle überall. Berlins Gesundheitssenatorin über den hohen Krankenstand in Infrastruktur.

Laut Gote ist die aktuelle Welle von Atemwegserkrankungen bei Kindern und Erwachsenen die bisher folgenreichste dieser Art. "Wir haben in der Stadt und bundesweit einen Krankenstand, der so hoch ist wie noch nie", sagte sie der "Berliner Morgenpost". "Das merken wir im Gesundheitswesen, aber auch in anderen Bereichen wie bei der BVG und der S-Bahn. Wir spüren die Ausfälle überall."



dpa/Marijan Murat Interview | Kinderarzt Steffen Lüder - "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das erste Kind wegen dieser Überlastung stirbt" Kein einziges freies Krankenhausbett mehr auf einer Kinderstation, nirgendwo in Berlin: Von dieser Situation berichtet Kinderarzt Steffen Lüder im Gespräch mit rbb|24. Er warnt vor potenziell tödlichen Folgen der aktuellen Extremsituation.



Opposition: Problem über Jahre aufgebaut

Die Opposition richtete schwere Vorwürfe an Gote. "Die dramatische Situation war leider nach den Erfahrungen im Vorjahr vorhersehbar", meinte der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Zander. Gote habe die Kliniken nicht ausreichend darauf vorbereitet. FDP-Gesundheitsexperte Florian Kluckert merkte an: "Die Berliner Krankenhauslandschaft - dazu zählen auch die Kinderkliniken und deren Personal - sind heute selbst ein Fall für die Intensivstation." Das sei Resultat eines jahrelangen Reform- und Sanierungsstaus. Gote wies die Kritik an ihrer Person zurück. "Die aktuelle, sehr komplexe Situation hat sich über viele Jahre aufgebaut", sagte sie der "Morgenpost". "Da müssen sich auch andere fragen, was sie eigentlich getan haben, als sie verantwortlich waren. Ich steuere und moderiere die aktuelle Situation derzeit so, dass wir Lösungen für die akute Entlastung haben", so die Senatorin, die seit einem Jahr im Amt ist.



Nachwuchs bei Fachkräften fehlt

Vertreter aus dem Gesundheitswesen forderten in der Ausschusssitzung neben einer auskömmlichen Finanzierung vieler Leistungen mehr Anstrengungen bei der Ausbildung von Fachkräften. Im ambulanten Bereich sei es "ein riesiges Problem", geeignete medizinische Fachangestellte zu finden, sagte der Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Reinhard Bartezky.



Auf den Kinderstationen fehlten vor allem Pflegekräfte, sagte der Leiter der Kinderklinik im Vivantes-Klinikum Neukölln, Klemens Raile. In der Ausbildung seien die Weichen in der Vergangenheit eher auf Pflege-Generalisten gestellt worden. Nun fehle spezialisiertes Pflegepersonal in der Pädiatrie. Hier sei ein Umsteuern nötig.



dpa/Christoph Soeder Überlastung von Kinderkliniken und Arztpraxen - Krankschreibungen für Berliner Schüler werden ausgesetzt Kinderarztpraxen und -kliniken sind überlastet, zu den vielen kranken Kindern kommt auch noch krankes Personal - die Grenzen dieses Versorgungssystems zeigen sich momentan deutlich. Der Senat will den Druck mit mehreren Handlungen mildern.

Kritik an medizinischen Strukturen in der Stadt

Der Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin, Burkhard Ruppert, verwies im Hinblick auf die ambulante Versorgung kranker Kinder auf Fehler bei der Bedarfsplanung, die nun Probleme zur Folge hätten. Fachärzte für Kinder- und Jugendheilkunde seien ungleich auf die Bezirke verteilt. Vielfach sei der Versorgungsgrad seit Jahren rückläufig. Ruppert forderte mehr Studienplätze für Mediziner.



Der Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft, Marc Schreiner, verwies darauf, dass Corona noch eine gewichtige Rolle spiele. Momentan würden in Berlins Kliniken 1.150 Patienten mit Covid-19 behandelt, was für das Personal enormen Aufwand bedeute. "Nach drei Jahren Pandemie scheint es Normalität zu sein, dass von Kliniken immer wieder erwartet wird, planbare Operationen zu verschieben", kritisierte er. Das dürfe nicht der Normalfall werden.





Sendung: rbb24 Inforadio, 20.12.2022, 17:05 Uhr