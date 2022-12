17,9 Millionen Euro für 578 Quadratmeter - Teuerste Wohnung Deutschlands 2022 in Berlin angeboten

Mo 19.12.22 | 19:21 Uhr

Bild: dpa/Marc Gerritsen

Berlin ist im Jahr 2022 auch die Hauptstadt der Luxuswohnungen gewesen - zumindest was Inserate auf großen Online-Immobilienportalen angeht. Die teuerste Wohnung - genannt "der Kronprinz" - liegt in Berlin-Mitte, direkt am Roten Rathaus.

Auf den Immobilienportalen "Immowelt" und "Immobilienscout 24" sind im Jahr 2022 die bundesweit teuersten Wohnungen in Berlin angeboten worden. Ganz vorne im Ranking steht eine luxuriöse Unterkunft im Bezirk Mitte: Der Preis für das Penthouse mit einer Wohnfläche von 597 Quadratmetern, neun Zimmern und drei Bädern wird auf dem Portal "immobilienscout24.de" auf 17,9 Millionen Euro beziffert. Inklusive einer Dachterrasse in der sechsten Etage mit direktem Blick auf das Rote Rathaus liegt die Nutzfläche bei insgesamt 822 Quadratmetern.

Château in der Großstadt

In dem Angebot hat die Wohnung sogar einen eigenen Namen: "Der Kronprinz". "Eigentlich ist "Der Kronprinz" keine Wohnung – sondern ein kleines Château in der Großstadt", heißt es in dem Inserat. "An den Decken und Wänden verströmen beispielsweise Stuckelemente und maßgefertigte Natursteinflächen Palais-Atmosphäre, die Fußböden sind mit edlen Hölzern ausgestattet und ein offener Kamin lädt zu stimmungsvollen Abenden ein. Auch in den Bädern regiert luxuriöse Eleganz in jedem Detail."

"Hommage an die Goldenen Zwanziger"

Auf dem zweiten Platz liegt eine Wohnung, die mit drei Zimmern und 100 Quadratmetern vergleichsweise klein für das Premiumsegment ist. In der Stadt Nordenham bei Bremerhaven wurde sie auf "Immobilienscout 24" dennoch für 12,3 Millionen Euro angeboten. Ein Apartment in Berlin-Prenzlauer Berg war das dritteuerste Angebot, mit einem Preis von 11,5 Millionen für sieben Zimmer und insgesamt 559 Quadratmeter Wohnfläche. Auf dem sechsten Platz landete eine Luxuswohnung am Potsdamer Platz im Beisheim-Center in Tiergarten-Nähe: Die Unterkunft mit 588 Quadratmetern soll zehn Millionen Euro kosten. "Die Architektur des Beisheim-Center ist als eine Hommage an die Goldenen Zwanziger in den Vereinigten Staaten konzipiert, als Häuser im Stil des Art Déco ihre Blütezeit hatten", heißt es im Inserat. "Oberhalb des Hotelkomplexes, befinden sich die Tower Apartments, deren Baustil an die Bürogebäude und ersten Wolkenkratzer der Chicagoer Schule erinnern soll." Im Ranking der zehn teuersten Wohnungen bei "Immobilienscout 24" sind insgesamt vier Wohnungen aus Berlin vertreten, vier weitere Wohnungen liegen in München und Umgebung.

Berlin auch bei Immowelt viermal in den Top 10

Im Top-10-Ranking des Portals "Immowelt" belegt Berlin ebenfalls den ersten Platz. Für 8,9 Millionen Euro konnten zahlungskräftige Käufer eine hochwertig sanierte Altbauwohnung mit Dachterrasse, acht Zimmern und 437 Quadratmeter Wohnfläche in Charlottenburg beziehen. Auf Platz zwei folgt eine weitere Wohnung in Berlin, die mit acht Millionen Euro zu Buche

schlägt. Für die Summe gab es ein 454 Quadratmeter großes Penthouse im Bezirk Mitte in unmittelbarer Nähe zum Brandenburger Tor. In der Rangliste des Anbieters "Immowelt" ist die Hauptstadt auf den vorsersten zehn Plätzen ebenfalls mit vier luxuriösen Wohnungsangeboten vertreten. Datenbasis beider Ranglisten waren Angebote, die 2022 inseriert wurden. Die Preise sind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise.