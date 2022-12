Do 29.12.22 | 22:12 Uhr

Die Stadt Potsdam hat am Donnerstag die Internetverbindung der Verwaltung vorsorglich abgeschaltet. Es gebe Hinweise auf eine Cyberattacke, hieß es am Donnerstag in einer Pressemitteilung der Stadt. "Wir haben uns entschieden, aus Sicherheitsgründen unsere Systeme offline zu stellen", sagte Oberbürgermeister Mike Schubert.