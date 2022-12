Zwei Verletzte bei Explosion in Teupitz - Feuerwehr nennt Pyrotechnik als Ursache

Explosion in Einfamilienhaus

In einem Wohnhaus im Brandenburgischen Teupitz hat es am Silvestertag eine Explosion gegeben - zwei Menschen wurden verletzt in Kliniken gebracht. Die Polizei geht von Feuerwerk als Ursache aus. Im Keller wurden zudem Waffen gefunden.