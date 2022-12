Wenn sich mehr Tannennadeln auf dem Fußboden als am Weihnachtsbaum befinden, stellt sich die Frage nach der Zukunft des dekorativen Gehölzes. Wie jedes Jahr bietet die Berliner Stadtreinigung (BSR) auch im Januar 2023 wieder an, die abgenutzten Bäume direkt vor der Haustür abzuholen. Dazu sollten die Bäume abgeschmückt und unverpackt am Vorabend des Abholtermins an den Straßenrand gelegt werden. Hier sind die Termine: