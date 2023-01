Der 32-Jährige hatte am Donnerstag im Prozess eingeräumt, sich im Januar 2021 in Teltow gemeinsam mit einem Freund einem Rettungswagen entgegengestellt zu haben, der mit Blaulicht zu einem erkrankten Kind unterwegs war. Er sei bei der Tat betrunken gewesen und habe unter den Einfluss von Drogen gestanden.

Die Angriffe auf Rettungskräfte in der Silvesternacht haben eine Debatte ausgelöst: Wer wendet da Gewalt gegen Rettungskräfte an? Der Sozialpsychologe Ulrich Wagner von der Universität Marburg hat verschiedene Erklärungen.

Der 32-Jährige war bereits im vergangenen Jahr wegen Drogen-Anbaus, Trunkenheitsfahrten und Diebstahls zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt worden. Das Gericht bildete mit dem nun gesprochenen Urteil eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der Mann nahm das Urteil an.

Der Rettungssanitäter schilderte vor Gericht, dass er damals mit einer Kollegin zu einem an Fieberkrämpfen leidenden Kind unterwegs war. An einer Straßenecke habe der Angeklagte, in Begleitung eines weiteren Mannes mit einem Kind auf der Schulter, gewunken und gerufen. In der Annahme, dass es sich um das kranke Kind handele, hielten die Rettungskräfte an.