Geboren am 1. Januar 2023

So 01.01.23 | 13:17 Uhr

In Berlin hat es nur 17 Minuten gedauert, bis das erste Baby im neuen Jahr zur Welt kam - zumindest laut Informationen der Vivantes Kliniken: der kleine Miran wurde in Friedrichshain um 0:17 Uhr am 1. Januar 2023 geboren.

In der Neujahrsnacht sind bis 8:30 Uhr in den Vivantes Kliniken nach eigenen Angaben 14 Mädchen und Jungen zu Welt gekommen. Das Geburtsdatum ist besonders, die Zahl aber nicht ungewöhnlich: Vivantes, der größte Berliner Klinikanbieter, gibt an, täglich im Schnitt mehr als 30 Geburten zu betreuen.