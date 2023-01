Grüne Jugend Berlin demonstriert in Lützerath mit

Zu einer Demonstration gegen den Abriss des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen werden am Samstag Teilnehmende aus 50 Städten und 14 Bundesländern erwartet.

Fridays for Future demonstriert in Eberswalde gegen Räumung von Lützerath

Ein Bündnis aus Umweltverbänden und klimapolitischen Initiativen geht nach eigenen Angaben von mehr als zehntausend Menschen aus. Die Demonstrierenden fordern, dass das Dorf nicht geräumt wird um die Braunkohle darunter zu fördern, wie es der Energiekonzern RWE plant. RWE will die unter dem Areal liegende Kohle abbaggern. Am Samstagmorgen setzten Arbeiter den Abriss der verbliebenen Gebäude fort.

Seit Beginn der Räumung des Dorfes am Mittwoch besetzten Aktivisten das Dorf. Einsatzkräfte brachten nach Polizeiangaben etwa 470 Aktivisten aus der besetzten Ortschaft. Davon hätten 320 Menschen das Gelände freiwillig verlassen. Die Polizei will die Räumung des von Aktivisten besetzten Braunkohleortes am Samstagmorgen fortsetzen.