Auf den Ringbahnlinien S41/S42 sowie der Linie S8 kann es aber noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen, teilte die S-Bahn am Donnerstagvormittag mit. Die S85 entfällt weiterhin komplett.

Die Sperrung im Berliner S-Bahn-Verkehr zwischen Schönhauser Allee und Gesundbrunnen ist am Donnerstagmittag wieder aufgehoben worden.

Grund für die Streckensperrung war ein Wasserschaden. Wie eine Sprecherin der Berliner Wasserbetriebe dem rbb mitteilte, war im Bereich der Dänenstraße, Ecke Schönfließer Straße versehentlich Wasser durch ein defektes Rohr geleitet worden. Das Rohr verläuft auch unter einer Brücke, die die Bahngleise dort überspannt.

Das Rohr wurde bereits vor Monaten stillgelegt, weil es bei einem Brand beschädigt wurde. Durch einen Schaden am Ventil sei nun erneut Wasser durchgeleitet worden, so die Sprecherin. Mittlerweile sei das Ventil geschlossen, so dass kein Wasser mehr austrete.

