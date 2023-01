Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi in Berlin für Donnerstag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die Beschäftigten in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung sollen im gesamten Stadtgebiet die Arbeit niederlegen, wie Benita Unger, Fachbereichsleiterin beim Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg, dem rbb am Donnerstagmorgen bestätigte. "Heute ist Berlin dran, alles weitere werden wir dann sehen", sagte Unger.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die aktuellen Arbeitskampfmaßnahmen bei der Deutschen Post für beendet erklärt. Die nächste Verhandlungsrunde steht in in knapp zweieinhalb Wochen an.

Bundesweit sind die Beschäftigten am Donnerstag in ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung zum Warnstreik aufgerufen.

Bereits in der vergangenen Woche hatten sich in Berlin und Brandenburg nach Gewerkschaftsangaben rund 3.000 Beschäftigte an einem Warnstreik beteiligt.

Verdi fordert für die Beschäftigten 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Das Unternehmen lehnt das als nicht finanzierbar ab. Die Tarifverhandlungen sollen am 8. und 9. Februar fortgesetzt werden.