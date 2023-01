In einem Schreiben im Internet bezeichnen sich die Autoren als Anarchisten und schreiben vom Kampf gegen die "Plünderung des Planeten" und einem "Feuer der Solidarität" mit den Besetzern in Lützerath.

Linksextremisten haben sich zu dem Brandanschlag auf 25 Transporter auf einem Firmengelände in Berlin-Tempelhof bekannt.

Die Kleintransporter des Internet-Konzerns Amazon waren in der Nacht zu Montag beschädigt oder zerstört worden. Sie standen auf einem Firmen-Parkplatz in einem Gewerbegebiet in der Germaniastraße.

Wegen des starken Rauches war die benachbarte Autobahn 100 für kurze Zeit gesperrt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.