Fr 20.01.23

Am Donnerstag war Stichtag für den Umtausch der alten "Lappen" von Menschen, die zwischen 1959 und 1964 geboren wurden. Was droht, wenn dieser Termin versäumt wurde? Und an wen muss ich mich wenden? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Von Frank Preiss

Am 19. Januar 2023 ist die nächste Frist für den Pflichtumtausch von alten Führerscheinen abgelaufen – betroffen waren diesmal die geburtsstarken Jahrgänge 1959 bis 1964. Wer noch einen alten Papierführerschein besitzt, hätte ihn bis zu diesem Termin in einen Scheckkartenführerschein umtauschen müssen.



Sicher haben manche diese Frist völlig übersehen, oder man kam wegen Terminmangels bei der Behörde nicht rechtzeitig dazu, was in Berlin nicht überraschend wäre. Was Betroffene jetzt beachten müssen, ob ihnen Strafen drohen und wie man möglichst schnell an einen neuen Führerschein kommt, fassen folgende Fragen und Antworten zusammen.

Wer musste bis zum 19. Januar 2023 den Führerschein umtauschen?



Betroffen waren die besonders geburtenstarken Jahrgänge 1959 bis 1964, deren Führerscheine vor dem 31.12.1998 ausgestellt wurden, die also in Papierform vorliegen. Ab 1999 wurden in Deutschland nur noch Scheckkartenführerscheine ausgestellt. Auch die müssen eines Tages umgetauscht werden, aber das dauert noch. Welche Fristen hier gelten, klären wir in einer eigenen Frage und Antwort weiter unten im Text.



Warum müssen die alten Führerscheine gegen neue umgetauscht werden?



Führerscheine sollen künftig EU-weit (EU-Richtlinie 2006/126/EG) fälschungssicher und einheitlich sein. Außerdem sollen alle Führerscheine in einer Datenbank erfasst werden, um Missbrauch zu vermeiden.



In Deutschland regelt ein Gesetz, in welcher Reihenfolge Autofahrer ihren Führerschein umtauschen müssen – wer wann dran ist, regelt ein zeitlicher Stufenplan. So sollen eine Überlastung der Behörden und lange Wartezeiten vermieden werden.



Der Umtausch von Papierführerscheinen wird wie in folgender Tabelle dargestellt nach Geburtsjahr organisiert:



Was droht mir, wenn ich die Frist 19. Januar 2023 verpasst habe?



Falls man in eine Polizeikontrolle kommt, kann man wegen einer Ordnungswidrigkeit belangt werden. Fällig wird dann ein Verwarnungsgeld von 10 Euro.



Im Ausland kann es Probleme geben, wenn man nach Ablauf der Umtauschfrist weiter mit dem alten Führerschein unterwegs ist.



Wie muss ich jetzt vorgehen, wenn ich in Brandenburg meinen Führerschein umtauschen möchte?



Zuständig für die Bearbeitung der entsprechenden Anträge sind die Einwohnermeldeämter oder die Fahrerlaubnisbehörden des Wohnsitzes. Im Gegensatz zu Berlin müssen Antragsteller nicht persönlich in der Behörde erscheinen, sondern können den Antrag auch per Post einreichen. Manche Behörden bieten auch eine Online-Beantragung an.



Natürlich kann man auch persönlich bei der jeweiligen Behörde vorstellig werden. Welche Möglichkeiten in Ihrem Wohnsitz bestehen, erfahren Sie auf der Internetseite Ihres Wohnortes oder Landkreises.

Und wie beantrage ich den Umtausch in Berlin?



Hier ist es nicht möglich, dies per Post oder Online zu erledigen: Man muss persönlich beim Bürgeramt vorstellig werden. Es muss aber nicht die Behörde des Bezirks sein, in dem man wohnt. Termine können berlinweit wahrgenommen werden.



Wobei wir bei einem chronischen Problem in Berlin wären: Wer jetzt den Umtausch seines alten Führerscheins nachholen möchte, der braucht viel Geduld – oder Glück. Im Berliner Online-Portal für Terminvergaben gibt es bis Ende März keine verfügbaren Slots mehr. Erschwerend hinzu kommt derzeit, dass die Bezirksämter ihre Beschäftigten für die Vorbereitung der Wiederholungswahlen am 12. Februar bündeln und für den Servicebereich des Führerscheinumtauschs keine Kapazitäten haben.



Wer zeitlich und örtlich flexibel ist, kann auf gut Glück einen Termin am selben Tag suchen. Immer wieder werden Termine spontan frei. Es empfiehlt sich erfahrungsgemäß, schon frühmorgens auf der Internetseite des Bürgeramts unter "Termin berlinweit suchen und buchen" zu schauen oder die Behörden-Zentralnummer 115 zu wählen.



Mutige können auch morgens ins Bürgeramt gehen und nach einem Termin fragen. Auch eine Mail an das Bürgeramt mit einer kurzen Schilderung des Anliegens und dem Wunsch nach einem möglichst baldigen Termin kann Erfolg haben.



Welche Unterlagen werden für den Führerscheinumtausch gebraucht?



Da es sich um einen bloßen Dokumentenaustausch und keine Neuausstellung handelt, werden keine ärztlichen Untersuchungen oder sonstige Prüfungen benötigt.



Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg müssen folgende Unterlagen mit dem Antrag eingereicht werden:



Personalausweis bzw. Pass (bei Postversand beglaubigte Ausweis-Kopie)

1 aktuelles biometrisches Foto

Alter Führerschein im Original

Karteikartenabschrift, wenn Sie einen Papierführerschein besitzen, der nicht in Berlin oder in ihrem Brandenburger Wohnort ausgestellt wurde



Wollen Sie den Führerscheinumtausch in Brandenburg per Post beantragen, müssen Sie zudem noch das dazugehörige Antragsformular von der Seite Ihrer zuständigen Fahrerlaubnisbehörde herunterladen, ausfüllen und Ihrem Schreiben beilegen.



Was tun, wenn mein Führerschein nicht in meinem Wohnort ausgestellt wurde?



Dann bleibt Ihnen, wie schon in der vorigen Antwort angedeutet, ein weiterer bürokratischer Weg nicht erspart. In diesem Fall müssen Sie eine "Karteikartenabschrift" bei der erteilenden Fahrerlaubnisbehörde Ihres Führerscheins beantragen. Dies sollten Sie tun, bevor Sie sich um einen Termin bei der Führerscheinbehörde bemühen.



Diese Karteikartenabschrift muss dann von der ursprünglichen Fahrerlaubnisbehörde an die jetzt für Sie zuständige Behörde verschickt werden.



In Berlin gilt hierfür folgende Adresse:



Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO)

Abt. IV – Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung

Sachgebiet IV C 31

Puttkamerstr. 16-18

10969 Berlin



An welche Behörde solche Karteikartenabschriften in Brandenburg versendet werden müssen, erfahren Sie von der für Sie zuständigen Fahrerlaubnisbehörde.



Ist es möglich, nach Einreichung der Unterlagen ohne Führerschein Auto zu fahren?



Ist man ohne alten Führerschein unterwegs, weil der mit dem Antrag auf Umtausch abgegeben wurde, wird die Gültigkeit der Fahrerlaubnis ausdrücklich nicht eingeschränkt. Betroffene dürfen trotzdem am Straßenverkehr teilnehmen. Die örtlichen Polizeidienststellen sind über diese Vorgehensweise informiert.



Auf Nachfrage kann man aber auch eine schriftliche Bestätigung des Führerscheinumtauschs bekommen, die in einer Polizeikontrolle als Ersatz vorgezeigt werden kann.



Wie lange muss ich auf meinen neuen Führerschein warten?



Laut ADAC dauert es durchschnittlich vier bis fünf Wochen, bis der neue Führerschein per Post zuhause ankommt. Beim Direktversand wird der Führerschein von der Bundesdruckerei über die Deutsche Post per Einschreiben zugestellt – oder auch per Einwurf in den Briefkasten, wenn darauf der Name des Führerscheininhabers angegeben ist.



Übrigens: Auch der neue Führerschein ist befristet. Nach 15 Jahren muss auch er wieder umgetauscht werden.



Was kostet der Führerscheinumtausch?



In Berlin werden für den Umtausch 25,30 Euro fällig. Hinzu kommen 5,10 Euro für den Direktversand des Führerscheins.



In Brandenburg werden in der Regel folgende Gebühren fällig: Antragstellung persönlich im Einwohnermeldeamt oder in der Fahrerlaubnisbehörde: 30,40 Euro (inklusive Direktversand)



Antragstellung online und per Post: 33,85 Euro (inklusive Direktversand)



Wann muss ich meinen Führerschein abgeben, wenn dieser ab 1999 ausgestellt wurde und ich zwischen 1959 und 1964 geboren wurde?



Hierfür gilt der 19. Januar 2026, insofern der Führerschein zwischen 1999 und 2001 ausgestellt wurde. Grundsätzlich gilt hier folgende Tabelle:



Kann ich meinen Papierführerschein auch umtauschen, wenn mein Geburtsjahr noch gar nicht an der Reihe ist?



Grundsätzlich ist der freiwillige Umtausch eines Papierführerscheins zu jedem Zeitpunkt möglich, auch vor den genannten Fristen. Hier gelten die gleichen Antragsmodalitäten wie oben beschrieben.



Zudem empfiehlt sich immer dann der Führerscheinumtausch, wenn man einen Antrag auf einen Internationalen Führerschein oder auf eine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung stellt.