Anteil von E-Autos in Berlin steigt deutlich an

Pkw-Neuzulassungen in 2022

Do 19.01.23 | 17:00 Uhr

Deutlich mehr Autos mit alternativen Antrieben sind im vergangenen Jahr in Berlin neu zuglassen worden als im Jahr zuvor.

Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag unter Berufung auf Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes mitteilte, wurden mit 36.084 Fahrzeugen 21,8 Prozent mehr neu zugelassen als im Jahr 2021. Zu den alternativen Antrieben gehören Elektro-, Hybrid-, Erdgas-, Flüssiggas- und Wasserstoff-Fahrzeuge.

Auch die Gesamtmenge an neu zugelassenen Autos in Berlin ist mit 66.204 spürbar angestiegen. Das waren 5.828 bzw. 9,7 Prozent mehr als im Vorjahr, so das Amt für Statistik.