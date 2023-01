Autos werden größer, schneller und breiter - was bedeutet das für die Verkehrsplanung? Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) rät in ihrem neuen Regelwerk, auch die Parkplätze zu vergrößern: Künftig wird für Parklücken nicht mehr die zuletzt geltende Breite von 2,50 Metern empfohlen, sondern 2,65 Meter.



Das bestätigt Petra Schäfer, Professorin für Verkehrsplanung an der Frankfurter University of Applied Sciences, auf rbb-Nachfrage. Schäfer wirkt an dem Entwurfsregelwerk für die FGSV mit, die Neuauflage soll noch in diesem Jahr erscheinen. Ihr Arbeitsausschuss blickt auf den ruhenden Verkehr, also auf alles, was mit Parken zu tun hat.