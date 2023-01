Emanze Berlin Freitag, 20.01.2023 | 18:24 Uhr

Ey wer soll denn das alles bitte bezahlen? Warum kann Frau/Mädchen sich nicht Tampons und co in die Tasche stecken? So viel zum Thema Eigenverantwortung!



Warum gibt es Grundsicherung, wenn sogar Leuten/Kindern die das Geld zur Bezahlung der Sachen haben, nix mehr dafür zahlen müssen? Hier werden unsere Gelder nur so raus gehauen, da fällt mir nichts mehr ein. Lasst die Mehrwertsteuer auf diese Produkte weg und gut ist. Aber alles kostenlos anzubieten find ich überflüssig.