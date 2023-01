Umstrittene Beschlussvorlage - Brandenburger Kabinett entscheidet über Verbeamtung von Bachelor-Lehrern

Mo 16.01.23 | 18:45 Uhr

dpa/Uwe Anspach Audio: Antenne Brandenburg | 16.01.2023 | Amelie Ernst | Bild: dpa/Uwe Anspach

Quereinsteiger mit einem Bachelor-Abschluss können in Brandenburg wohl bald als Lehrer verbeamtet werden. Das will die Landesregierung nach rbb-Informationen am Dienstag beschließen. Was verlockend klingt, könnte sich aber als schwierig erweisen.

Die Brandenburger Landesregierung berät am Dienstag eine Gesetzesänderung, nach der Quereinsteiger leichter als Lehrer verbeamtet werden können.

Verbände kritisieren den Alleingang.

Die Kultusministerkonferenz hat bereits angekündigt, dies auf Bundesebene nicht anzuerkennen.

Die Brandenburger Landesregierung hält an den Lehrer-Verbeamtungsplänen für Seiteneinsteiger fest. Am Dienstag wird sich die Landesregierung nach rbb-Informationen mit dem Thema befassen. In einem Kabinettsbeschluss wird die Änderung zweier Gesetze vorgeschlagen, um Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern mit einer Bachelor-Ausbildung auch die Beamtenlaufbahn zu ermöglichen.

Das Lehrerbildungsgesetz und das Besoldungsgesetz sollen so angepasst werden, dass auch Lehrerinnen und Lehrer ohne Masterabschluss Beamte werden können. Sowohl das Innenministerium als auch das Justizministerium haben bereits zugestimmt.

Verbände kritisieren Alleingang

Lehrerverbände wie der Philologenverband, der Lehrerverband und der Verband Brandenburgischer Oberschullehrer hatten diesen Alleingang Brandenburgs bereits kritisiert. Statt Seiteneinsteiger zu verbeamten, müsse man ihnen die Möglichkeit einer vollständigen Nachqualifizierung anbieten. Diese Kritik gehe an den Lebensrealitäten in den Schulen vorbei, sagte der Landeschef der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Günther Fuchs, dem rbb. Man habe bereits 6.000 dieser Kolleginnen und Kollegen im System, denen man berufsbegleitende Qualifikation und eine Perspektive anbieten müsse, so Fuchs. Die neue Regelung war bereits im Mai 2022 zwischen Ministerium und der Gewerkschaft vereinbart worden.

Wohl keine Anerkennung durch KMK

Die Kultusministerkonferenz (KMK) wird wahrscheinlich keine Anerkennung dieser Beamtenlaufbahn auf Bundesebene erteilen, wie es bei der KMK heißt. Ein Wechsel solcher Beamter in andere Bundesländer ist dann nicht möglich. Das Brandenburger Bildungsministerium teilte dem rbb mit: "Es gab es schon immer landeseigene Qualifizierungen, die in den anderen Bundesländern keine Anerkennung finden." Ministeriumssprecherin Ulrike Grönefeld verwies darauf, dass Bewerber für diese Beamtenlaufbahn mindestens 18 Monate eine zusätzliche Zertifikats-Qualifizierung absolvieren müssten. "Die Möglichkeit der Verbeamtung ist Anreiz und Motivation für die Anstrengungen, die die sehr umfangreichen Qualifizierungen mit sich bringen", so Grönefeld.

Sogar Opposition verteidigt Brandenburger Weg

Aus den Koalitionsfraktionen wird Zustimmung zu den Plänen signalisiert. Für den bildungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion, Gordon Hofmann, entsprechen die Pläne zwar nicht der "reinen Lehre", aber man könne die Hände nicht in den Schoß legen. "Wichtig ist, dass wir diese Leute ordentlich begleiten und weiter qualifizieren", sagte er auf rbb-Anfrage. Auch die Bildungsexpertin der oppositionellen Linksfraktion, Kathrin Dannenberg, verteidigt den Brandenburger Weg: "Angesichts des enormen Bedarfs an Lehrkräften muss das Land Anreize schaffen für all diejenigen, die im Seiteneinstieg unterrichten. Denn auf diese Kolleginnen und Kollegen sind wir schlichtweg angewiesen." Auch sei bei den Plänen sichergestellt, dass regulär ausgebildete Lehrkräfte in den höheren Dienst gehoben würden. Sie hätten stets Vorrang bei der Einstellung in den Schulen.

