In Brandenburg soll es weiterhin Prämien für Ärzte in bestimmten Regionen geben

In Brandenburg wird weiter in die Ansiedlung von Ärzten investiert. Die Kassenärztliche Vereinigung und die Krankenkassen des Landes bieten Medizinern, die sich in unterversorgten Regionen niederlassen, auch in diesem Jahr erhebliche finanzielle Anreize. So können Ärtinnen und Ärzte, die sich in einer ausgewiesenen Förderregion niederlassen, einen Zuschuss von bis zu 55.000 Euro bekommen.