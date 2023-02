Nutzer von Regionalbahnen in Berlin-Brandenburg brauchen in diesem Jahr starke Nerven. Zahlreiche Baustellen werden zu Streckensperrungen führen. Besonders spürbar wird es auf der Berliner Stadtbahn und im weiteren RE1-Verlauf.

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr in Berlin und Brandenburg so viele Strecken sanieren wie noch nie. Wie der Konzern am Montag mitgeteilt hat, sind mehr als zehn größere Bauvorhaben geplant, die aus hunderten Einzelmaßnahmen bestehen. Insgesamt sind über 1.400 einzelne Projekte im Bereich "Ost" geplant. Nach einer Sanierungswelle in den 1990er-Jahren müssten nun, 30 Jahre später, viele Gleise erneuert werden, teilte die Bahn mit. Außerdem stehe der barrierefreie Umbau einiger Bahnhöfe im Fokus.