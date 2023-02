Ein Klima-Aktivist hat sich in einer Gerichtsverhandlung in Berlin an einem Tisch festgeklebt. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag im Amtsgericht Tiergarten, wo es um Aktionen der Gruppe "Letzte Generation" ging.



Verhandelt wurde auch gegen das Gründungsmitglied der Gruppe, Henning Jeschke. Dieser sprang plötzlich auf und klebte sich am Tisch fest. "Ich muss es tun, weil wir über Klimanotstand reden müssen", rief der 23-Jährige im Saal D107. "Es tut mir leid. Ich muss es tun", sagte Jeschke.