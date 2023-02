Klima-Aktivisten fällen Baum am Kanzleramt

Klimaschutz-Demonstranten haben am Dienstagmorgen einen kleineren Baum vor dem Kanzleramt in Berlin gefällt. Die Polizei war wegen der Aktivisten am Regierungsgebäude im Einsatz, wie ein Sprecher sagte.

Die Protestgruppe Letzte Generation schrieb auf Twitter zu der Aktion: "Wirtschaft & Politik sägen an den Ästen, auf denen die Zivilisation sitzt. Wir machen diese Zerstörung mitten in Berlin sichtbar."