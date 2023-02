Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Mittwochmorgen die Mühlendammbrücke in Berlin-Mitte blockiert. Zwölf Personen hätten sich auf die Fahrbahnen gesetzt, neun von ihnen festgeklebt, sagte ein Polizeisprecher dem rbb. Zudem verschütteten sie Beton auf der Spur in Fahrtrichtung Alexanderplatz. Das sei ein neuer "Modus operandi" der Gruppe, so der Sprecher.