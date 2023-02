Person stirbt bei Wohnungsbrand in Berlin-Weißensee

In der Nacht zu Dienstag musste die Berliner Feuerwehr einen Wohnungsbrand in Weißensee löschen. Dabei konnte sie einen Mensch nur tot bergen. Weitere Verletzte gab es nicht, die Brandursache ist derzeit noch unklar.

In der Nacht zu Dienstag ist in Berlin-Weißensee eine Person bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Das teilte die Berliner Feuerwehr auf Twitter mit.

Nach Informationen der Feuerwehr hat ein Zimmer in einer Wohnung eines dreigeschossigen Mehrfamilienhaus in der Charlottenburger Straße gebrannt. Die Feuerwehr sagte dem rbb, die Einsatzkräfte seien gegen Mitternacht am Brandort eingetroffen. Dort hätten sie eine leblose Person gefunden, es konnte nur noch deren Tod festgestellt werden. Genauere Angaben zur Leiche machte die Feuerwehr nicht.

Weitere Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr hat den Brand mit 22 Einsatzkräften gelöscht. Der Einsatz dauerte knapp zwei Stunden. Die Brandursache ist noch unklar.