Wegen der Vergewaltigung eines Zwölfjährigen muss sich ein Mann vor dem Landgericht Berlin verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 24-Jährigen vor, das Kind im November 2023 auf einem Weihnachtsmarkt in Spandau angesprochen und es anschließend in seine Wohnung verschleppt zu haben. Bis dahin sei ihm das Opfer unbekannt gewesen, hieß es in der Anklage, die am Dienstag verlesen wurde.