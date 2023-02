In Fürstenwalde hat es am späten Samstagnachmittag in einem Plattenbau gebrannt.



Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Feuer im Keller eines Hauses im Paul-Frost-Ring ausgebrochen. Das Treppenhaus war völlig verraucht, die Bewohnerinnen und Bewohner mussten deshalb in ihren Wohnungen bleiben. Per Drehleiter wurden sie schließlich von der Feuerwehr gerettet.



Abgesehen von einem Schock einer jungen Frau wurde niemand verletzt. Die Wohnungen des Hauses sind weiter bewohnbar.