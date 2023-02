An den gewaltsamen Tod von Hatun Sürücü vor 18 Jahren ist am Dienstag in Berlin wieder erinnert worden.

Die Berlinerin kurdischer Herkunft war im Alter von 23 Jahren am 7. Februar 2005 wegen ihres unabhängigen Lebensstils von ihrem Bruder in der Tempelhofer Oberlandstraße erschossen worden. Dort befindet sich heute ein Gedenkstein, an dem auch in diesem Jahr am Nachmittag ein Kranz niedergelegt werden sollte. Der Femizid an der jungen Frau hatte damals eine Debatte über sogenannte "Gewalt im Namen der Ehre" und Zwangsheirat ausgelöst.