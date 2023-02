Jana Hoffmann Berlin Donnerstag, 02.02.2023 | 15:22 Uhr

So - meine Beobachtung an Tag 1 der freiwilligen Maske: heute in der S-Bahn vielleicht noch 10% mit Maske (wenn es hoch kommt!). Als am 1. April letzten Jahres die Pflicht in Einzelhandel und Restaurants fiel, war die "Abklingkurve" deutlich flacher. Anscheinend haben sehr viele Menschen sehnsüchtig nur auf den heutigen Tag gewartet.



Was mich allerdings aufs Neue verwundert: noch gestern kam in einer rbb-Umfrage heraus, dass 65% der Menschen auch weiterhin im ÖPNV Masken tragen wollen. Wenn doch aber schon am ersten Tag ...... ok - lassen wir das und genießen endlich wieder den Anblick menschlicher Gesichter. Mal sehen, wie die Quote sich die nächsten Tage noch entwickelt :-)