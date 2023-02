Neugieriger () Dienstag, 14.02.2023 | 15:57 Uhr

"Diese würden sofern notwendig und wenn gewünscht, behandelt und versorgt." So langsam bin ich doch davon überzeugt, dass in unserem Land einiges völlig aus dem Ruder läuft. Wer sich, aus welchem Grund auch immer, auf die Straße klebt, soll sich gefälligst auch selbst davon wieder lösen oder seine Kumpanen rufen. Lasst die Leute kleben so lange sie es aushalten, sichert die Personen ab und die Autos fahren eine Umleitung. Damit ist das Thema ganz schnell erledigt. Wir machen um jeden Mist einen Tamm Tamm .