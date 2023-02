Sebastian T. Berlin Montag, 27.02.2023 | 08:43 Uhr

Was ist denn an Pornofilmen so interessant? Mich interessiert es nicht die Bohne, was andere erleben. Für mich wäre es viel wichtiger, selbst mehr zu erleben. Daher wäre es für mich viel interessanter, was "davor" kommt. Also mir ist schon klar, wie es bei Pornos läuft, da werden eben Darsteller bei gemeinsamen Aktionen gefilmt oder fotografiert und durch entsprechende Produzenten zusammengebracht. Aber wie lernen sich "normale" Leute kennen und wie kommunizieren die mit einander, bevor sie Sex haben? Ich meine: Die sehen sich doch nicht in der U-Bahn oder stehen im Supermarkt hintereinander in der Schlange und beschließen dann, Sex zu haben. Neben allen technisch-biologischen Fragen wäre es für mich viel wichtiger gewesen, mal zu erfahren, wie man sein muss oder wie man kommunizieren muss, um von Frauen überhaupt als möglicher Sexpartner wahrgenommen zu werden.