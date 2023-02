In Brandenburg gab es im vergangenen Jahr so wenige Verkehrsunfälle und Unfalltote wie seit dreißig Jahren nicht mehr. Dagegen stieg die Zahl der Unfälle mit Kindern und Radfahrenden. Mit ein Grund dafür ist das Ende der Corona-Maßnahmen.

15 Menschen weniger sind gestorben , das ist ein Minus von fast 12 Prozent. Fast jeder Dritte starb in Folge einer Kollision mit einem Baum, hauptsächlich wegen zu schnellen Fahrens. Dennoch erreiche die Zahl der Verkehrstoten "damit den niedrigsten Wert aller Zeiten in Brandenburg", sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU). Im Jahr 1992 seien noch 876 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen - das sei eine unfassbar hohe Zahl gewesen, auch im Ländervergleich.

Die Zahl der Verkehrsunfälle und der Unfalltoten in Brandenburg ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 1992 gefallen. Die Polizei zählte für das Jahr 2022 nach Angaben vom Montag 71.396 Unfälle und 112 Verkehrsunfalltote . Das waren 1.055 Unfälle oder 1,5 Prozent weniger als im Jahr davor.

Allerdings stieg die Zahl der Verletzten bei Verkehrsunfällen im Jahr 2022 um 479 oder knapp 5 Prozent auf 10.538. Sie liege aber noch unter dem Wert vor der Corona-Pandemie, sagte Stübgen.

Die häufigste Unfallursache war demnach zu wenig Abstand (6.846 Zusammenstöße), gefolgt von zu hoher Geschwindigkeit (4.866 Vorfälle) und Missachtung der Vorfahrt (4.344 Unfälle). Besonders auffällig sei ein Anstieg der Unfälle unter Alkoholeinfluss um 13 Prozent auf 1.186 Vorkommnisse. Auch Verkehrsunfälle unter Einfluss von Drogen nahmen um 9,2 Prozent auf 225 Unfälle zu.

Die meisten tödlichen Verkehrsunfälle gab es erneut außerhalb von Ortschaften. Brandenburgs Polizeipräsident Oliver Stepien kündigte in diesem Zusammenhang an, in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf die Verkehrsüberwachung außerhalb geschlossener Ortschaften zu legen.