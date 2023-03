Do 16.03.23 | 15:28 Uhr

Der Medienkonzern Axel Springer tauscht die Chefredaktion der Bild-Zeitung aus. Das teilte der Konzern am Donnerstag in Berlin mit. Die derzeitigen Chefredakteure Johannes Boie, Alexandra Würzbach und Claus Strunz geben ihre Posten ab. Stattdessen übernimmt die frühere Bild-am-Sonntag-Chefin Marion Horn die Chefredaktion der Bild. Am 17. April soll zusätzlich Robert Schneider - bisher beim Magazin Focus - Bild-Chefredakteur werden.