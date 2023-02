Digitalisierungsprozess - Springer-Verlag baut Stellen ab

Di 28.02.23 | 14:53 Uhr

imago images/Jürgen Ritter Audio: rbb24 Inforadio | 28.02.2023 | Miriam Berger | Bild: imago images/Jürgen Ritter

Der Berliner Medienkonzern Axel Springer streicht bei seinen Marken "Bild" und "Welt" Stellen. "In den Bereichen Produktion, Layout, Korrektur und Administration wird es deutliche Reduzierungen von Arbeitsplätzen geben", teilte der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner am Dienstag in einem Schreiben an die Mitarbeiter mit. Hintergrund ist auch die Digitalstrategie des Konzerns.



Der Springer-Chef erläuterte: "Wir werden gleichzeitig Arbeitsplätze aufbauen und abbauen. Dafür wird es ein Freiwilligenprogramm geben." Der 60-Jährige schrieb auch: "Betriebsbedingte Kündigungen versuchen wir zu vermeiden."

Döpfner: Profile werden der entscheidende Maßstab sein

Konkrete Zahlen zum Stellenabbau wurden nicht genannt. Vielmehr teilte Döpfner in dem Schreiben an die Mitarbeiter mit: "Unser journalistischer Anspruch ist hoch und er wird noch höher. Um diesen Exzellenzanspruch zu leben und liefern zu können, werden wir im journalistischen Kern - also bei Reportern, Autoren und Fachredakteuren - nicht reduzieren, sondern eher investieren und qualitative Verbesserungen vornehmen." Das sei zugleich keine Jobgarantie. "Denn auch in den Redaktionen werden wir uns von Kollegen trennen, wenn bestimmte Profile zu den erforderlichen Kompetenzen nicht mehr passen."



Der Konzern beschäftigt weltweit aktuell rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu zählen 3.400 Journalisten, davon ein immer größerer Teil in den USA.

"Welt" soll rein digital werden