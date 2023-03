(Nicht ganz so) stiller Leser Sonntag, 26.03.2023 | 10:44 Uhr

Läuft mal wieder am Hbf Berlin. Ewiges Bauen und dann „uff Druck“ irgendwie fertig bauen war ja damals die Devise. Siehe „gekappte“ Hallendächer. Pfusch am Bau heißt det im Volksmund. Und der Weiterbau der S21 in dem Bereich hat schon Einfluß auf dieses Bauwerk. Ist ja im Bereich der Brückenlager. Es sei erinnert an den Wassereinbruch an einer Tunnelröhre, weil man einfach nicht auf Bauingenieure aus Berlin hören wollte. Stichwort“ Berliner Baugrund“.