Staatsbesuch von Charles III. - Britisches Königspaar in Berlin gelandet - Hunderte warten am Brandenburger Tor

Mi 29.03.23 | 14:30 Uhr

dpa/M. Kappeler Video: rbb Fernsehen | 29.03.2023 | Livestream | Bild: dpa/M. Kappeler

Der britische König Charles III. ist am Mittwoch mit seiner Frau Camilla am Flughafen BER gelandet. Erster Programmpunkt: Empfang am Brandenburger Tor. Wer einen Blick aus nächster Nähe werfen will, muss strenge Kontrollen in Kauf nehmen.

Britisches Königspaar in Berlin angekommen

Hunderte Fans warten am Brandenburger Tor

hohe Sicherheitsstufe, viele Kontrollen in der Stadt

Der britische König Charles III. hat am Mittwoch seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Der Monarch und seine Frau Camilla landeten am Nachmittag auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Brandenburg. Planmäßig traten sie um 14:10 Uhr aus ihrem Flugzeug. Begrüßt wurden sie mit Salutschüssen. Erste Station nach dem Flughafen sollte das Brandenburger Tor sein. Als erster Staatsgast überhaupt sollten Charles und Camilla dort mit militärischen Ehren begrüßt werden - volksnah mitten in der Hauptstadt.

König Charles III. und Camilla wurden am Flughafen mit Saluschüssen begrüßt. | Bild: dpa/Jens Büttner

Bereits Stunden vor der Ankunft des Königspaares hatten sich viele Royal-Fans rund um den Pariser Platz versammelt. Dutzende Menschen standen bereits vor 10 Uhr vor den Absperrungen, später wurden es immer mehr. "Mehr als 300 Besucherinnen und Besucher warten derzeit vor dem Kontrollzelt. Dort werden alle Personen und ihre mitgebrachten Taschen gescannt", twitterte die Polizei am Nachmittag. Einige Fans haben britische Fahnen oder Fähnchen dabei und freuen sich auf einen Blick auf das Königspaar. Etwa 1.500 Zuschauer sollen in den abgesperrten Bereich eingelassen werden. In einem eigens aufgestellten Zelt auf der Straße Unter den Linden werden die Menschen und ihre Taschen wie am Flughafen durchleuchtet. Begleitet von Polizisten geht es danach in kleinen Gruppen zum Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor, wo sich auf beiden Seiten die Zuschauerbereiche befinden. In der Mitte sollte das militärische Zeremoniell für den Empfang stattfinden.

900 Polizisten im Einsatz

Rund 900 Berliner Polizisten sollen den Beginn des Staatsbesuchs absichern. Einer Polizeisprecherin zufolge wurde rund um das Luxushotel Adlon am Brandenburger Tor, wo das Königspaar wohnt, großräumig abgesperrt. Sperrungen mit Gittern gab es auch im weiteren Regierungsviertel, wo Charles im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, sowie im Bundeskanzleramt und im Bundestag empfangen wird. Für die Sicherheit des Königspaares sind Spezialeinheiten des deutschen Bundeskriminalamts und Leibwächter aus Großbritannien zuständig. Eingesetzt werden sollten auch zahlreiche Sprengstoff-Spürhunde, um Orte und Fahrzeuge zu untersuchen.

