Am Mittwoch sollen insgesamt etwa 900 Polizistinnen und Polizisten für Absperrungen von Straßen und Plätzen und die Sicherheit eingesetzt werden, am Donnerstag dann etwa 1.100 Kräfte. Unterstützung aus anderen Bundesländern erhalte die Polizei durch 20 Sprengstoff-Spürhunde, sagte Drechsler. Es müssten viele Ort und Fahrzeuge untersucht werden und so viele Spürhunde gebe es nicht in Berlin.

Beim Staatsbesuch des britischen Königs Charles III. und seiner Frau Camilla ab Mittwoch in Berlin gilt eine vergleichbare Sicherheitsstufe wie bei Spitzenpolitikern in der Hauptstadt. Der König sei das Staatsoberhaupt und das Paar habe einen "sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad", was eine bestimmte Gefährdungsstufe bei der Polizei auslöse, sagte Polizeidirektor Thomas Drechsler, Einsatzleiter bei dem Besuch, der Deutschen Presse-Agentur.

Es werden die Nationalhymnen der jeweiligen Länder gespielt und Charles III. schreitet die militärische Ehrenformation des Wachbataillons der Bundeswehr ab. Anschließend tragen sich der König und die Königin-Gemahlin in das Gästebuch von Schloss Bellevue ein, bevor es am Abend zu einem Staatsbankett geht.

Am Mittwochnachmittag ist zunächst eine Begrüßung von Charles und Camilla mit militärischen Ehren vor dem Brandenburger Tor geplant. Der Einlass beginnt bereits um 10:30 Uhr. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich bis spätestens 13.30 Uhr dort einzufinden, hieß es am Montag aus der britischen Botschaft.

Am Donnerstagmittag wird der britische König zunächst eine Rede vor dem Deutschen Bundestag halten. Danach besuchen er und seine Gattin den ehemaligen Flughafen Tegel und treffen dort Geflüchtete aus der Ukraine. Am Nachmittag ist ein Besuch in der Komischen Oper geplant, bevor es nach Brandenburg geht.

Dort ist in Finowfurt (Barnim) eine Begegnung mit einem Pionierbrückenbataillon beim Brückenbau über die Havel-Oder-Wasserstraße geplant. Anschließend besucht das Königspaar das Ökodorf Brodowin (Barnim). Dort soll Charles III. den Hof besichtigen und Käse herstellen, teilte das Unternehmen auf seiner Webseite [brodowin.de] mit.

Wegen des royalen Besuches ist an den betroffenen Orten mit Verkehrseinschränkungen und Absperrungen zu rechnen. Der Hofladen in Brodowin bleibt am Donnerstag geschlossen. Am Freitag verlassen Charles und Camilla Berlin und Brandenburg dann in Begleitung des Bundespräsidenten in Richtung Hamburg, wo weitere Programmpunkte geplant sind.