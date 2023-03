Sitzung in Potsdam

Do 02.03.23 | 18:26 Uhr

Die Wahl des neuen Rundfunkratsvorsitzenden beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) verzögert sich. Anders als geplant verzichtete das Kontrollgremium am Donnerstag bei seiner ersten Sitzung in neuer Zusammensetzung in Potsdam darauf, eine neue Spitze zu bestimmen. Man wolle bei der nächsten Sitzung (14. März) wählen, hieß es. Davor hatte es eine Besprechung gegeben, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.