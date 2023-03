Die hohen Energiekosten treffen Studierende besonders hart, sagte Bildungsministerin Stark-Watzinger - im November. Dreieinhalb Monate später und kurz vor dem Ende des Winters können Studierende nun eine Energiekostenhilfe von 200 Euro beantragen.

Gut ein halbes Jahr nach der Ankündigung sollen ab diesem Mittwoch mehr als drei Millionen Studierende und Fachschüler die lang ersehnte Energiepreispauschale von 200 Euro beantragen können.

Möglich sein soll das auf der von Bund und Ländern dafür eingerichteten Antragsplattform "Einmalzahlung200.de". Das Geld ist zur Entlastung für die stark gestiegenen Energiepreise gedacht.

Die Antragsplattform war in den vergangenen Wochen in einem Pilotversuch mit mehreren Hochschulen getestet worden - nach Angaben von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger erfolgreich. Mehr als 12.000 Antragssteller hätten die 200 Euro bereits auf ihrem Konto, hatte die FDP-Politikerin der "Bild am Sonntag" gesagt und hinzugefügt: "Am Mittwoch startet dann die Antragstellung für alle Studenten und Fachschüler."