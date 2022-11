Alle Studierende und Fachschüler in Deutschland sollen in der Energiekrise 200 Euro erhalten. Nun ist klar, wie die Auszahlung organisiert werden soll. Ausgezahlt wird das Geld aber wohl erst im nächsten Jahr.

Bei den ersten Hilfspaketen vom Bund sind Studierende, Auszubildende und Rentner kaum oder nicht berücksichtigt worden. Dafür gab es viel Kritik. Mit dem dritten Entlastungspaket soll sich das nun ändern. Wer was bekommt und was zu beachten ist.

Der Vorlage zufolge sollen alle, die am 1. Dezember dieses Jahres an einer Hochschule eingeschrieben oder zu diesem Zeitpunkt in einer Fachschulausbildung sind, Anspruch auf die 200 Euro Einmalzahlung haben. Voraussetzung ist ein Wohnsitz oder "gewöhnlicher Aufenthalt" in Deutschland zu diesem Stichtag. An Fachschulen werden beispielsweise Erzieher ausgebildet, Techniker oder Betriebswirte.

Auch Teilzeitstudierende, Teilnehmer an einem Dualen Studium, ausländische Studierende und diejenigen, die zur Zeit ein Urlaubssemester machen, sollen von der Zahlung profitieren, nicht jedoch, wer für ein Promotionsstudium eingeschrieben ist.

Bis das Geld fließt, wird es voraussichtlich noch ein bisschen dauern. Zunächst ist der Aufbau einer Plattform im Netz geplant, bei der Studierende und Fachschüler die 200 Euro beantragen können. Wann die Plattform online geht, wie sie heißen soll, welche Nachweise verlangt werden und andere Fragen müssen noch geklärt werden. Studierende und Fachschüler müssen die 200 Euro laut Gesetzentwurf dann bis spätestens 30. September nächsten Jahres beantragen.