Der Winter hat sich beharrlich in Berlin und Brandenburg festgesetzt, ein Frühling ist noch nicht in Sicht. Im Süden sind am Freitag sogar Gewitter möglich. Die neue Woche wird wohl deutlich wärmer starten - ungemütlich bleibt es trotzdem.

Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet ein ungemütliches Wochenende: Die Straßen sind glatt, am Freitagabend gewittert es, vor allem südlich von Berlin.

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, fällt am Morgen im Norden Brandenburgs noch Schnee, der im Laufe des Vormittags in Regen übergeht. Im Tagesverlauf bleibt es bewölkt und regnerisch. Im Norden Brandenburgs erreichen die Temperaturen zwei Grad Celsius, in Berlin sechs Grad, an der Elster können zwölf Grad erreicht werden.