Am Wochenende zeigt sich der Frühling von allen Seiten

Obwohl die Menschen in Berlin und Brandenburg kürzlich sogar noch Schnee gesehen haben, ist der März im Schnitt zu warm. Dafür wirke sich das nasse Wetter positiv auf die Natur aus, sagt ein ARD-Meteorologe. Am Wochenende zeigt sich nun der Frühling.

Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich am Wochenende auf frühlingshafte Temperaturen einstellen - und wohl auch darüber hinaus. "Es ist kein neuer spätwinterlicher Einbruch abzusehen", sagt ARD-Meteorologe Mark Eisenmann.

Während der Freitag lokal noch mit Frost gestartet ist, lässt sich im Laufe des Tages zeitweise die Sonne am bewölkten Himmel blicken. Es bleibt regenfrei bei Höchstwerten zwischen 13 und 17 Grad Celsius. In der Nacht wird es wechselnd bewölkt, in der Prignitz treten lokale Schauer auf. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad ab.