Das Berliner Fischereiamt hat gemeinsam mit Fischern und Anglern am Mittwoch 2,15 Millionen Glasaale in Berliner Gewässern ausgesetzt. Die Aale wurden am Tag des Wassers in Oberhavel, Unterhavel, Spree und Dahme frei gelassen, wie die Senatsverwaltung für Umwelt am Mittwoch mitteilte.

Die Fische seien wenige Tage zuvor in Flussmündungen am Atlantik in Frankreich gefangen worden. Dadurch werde die natürliche Wanderungsbewegung der Aale aus dem Meer in die Flüsse nachgeahmt. Diese sei durch Wehre, Schleusen und andere Bauwerke stark eingeschränkt, hieß es von der Senatsverwaltung.