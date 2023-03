Im Kampf gegen invasive gebietsfremde Flusskrebsarten in offenen Gewässern setzt der Berliner Senat unter anderem auf Aale. Das teilte die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz am Montag auf Anfrage von rbb|24 mit. Der nächste Besatz mit Aalen durch das Fischereiamt findet am Mittwoch, den 22. März, in Havel, Dahme und Spree statt.

Das Einsetzen von Europäischen Aalen (Anguilla anguilla) in Unterhavel, Oberhavel, sowie im Bereich von Spree und Dahme habe zwar nicht das primäre Ziel, die Flusskrebsbestände zu reduzieren, sondern sei Teil eines Aal-Managementplans für die Flussgebietseinheit Elbe. Allerdings trage der Aal als "wichtiger Bestandteil des Ökosystems dazu bei, Bestände von Beutepopulationen, wie etwa Flusskrebse, zu kontrollieren", so Sprecherin Sara Lühmann. In erster Linie gehe es darum, den Aalbestand in den Gewässern aufzufüllen.