Ein Gitarrenspieler ist am Sonntagabend in Berlin-Kreuzberg von der Admiralsbrücke in den Landwehrkanal gestürzt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr gerettet werden. Dies bestätigte eine Polizeisprecherin gegenüber rbb|24.

Der 50-Jährige sei demnach aus bisher unbekannten Gründen ins Wasser gestürzt - Hinweise auf Fremdverschulden oder eine Straftat lägen aber nicht vor. Der Mann blieb äußerlich unverletzt, kam aber mit einer leichten Unterkühlung in ein Krankenhaus.