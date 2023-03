"Ich bin nicht Deutsche, nicht Nepalesin - ich will nicht in diesem Nichtssein schweben"

Tika Stern wurde von deutschen Eltern als Baby aus Nepal nach Berlin geholt - doch nicht im Rahmen einer offiziellen Adoption. Sie wuchs ohne gültige Papiere auf. Jetzt will sie endlich als anerkannte Deutsche in Berlin leben. Von C. Rubarth und H. Daehler

"Ich bin Berlinerin, hier sind meine Wurzeln," sagt Tika Stern. Die 24-Jährige steht in ihrer alten Schule in Berlin-Friedrichshain vor Fotos aus ihrer Schulzeit. "Aber auf dem Papier bin ich keine Deutsche." Tika kam als Kleinkind nach Berlin. Ihre deutschen Eltern wollten ein Kind adoptieren, sahen sie als Baby dort in einem Kinderheim: ein niedliches kleines Mädchen mit kurzen, dunklen Haaren.

Die Frage, wie ihr Weg nach Deutschland verlief, beschäftigt viele Kinder, die jetzt erwachsen sind und in den 1980er- und 1990er-Jahren nach Deutschland gebracht wurden, sagt Melanie Kleintz. Sie wurde selbst als Baby illegal in Peru adoptiert – und unterstützt heute andere Adoptierte bei ihrer Herkunftsforschung. "Wenn man auf die Suche nach seiner Herkunft geht, gibt es immer wieder leibliche Eltern und vermittelnde Personen, die hinterher sagen: Die Adoptionen waren nicht legal."

Was dann passiert ist, was genau ihr Vater gemacht hat, weiß sie nicht. Erst als Zehn- oder Elfjährige erfährt sie und versteht zumindest langsam, dass sie mit ihrem deutschen Vater, einer gefälschten Geburtsurkunde und einer nepalesischen Frau, die sich als ihre Mutter ausgab, nach Berlin kam - in ein Leben ohne gültige Papiere. Eine offizielle Adoption fand nie statt.

Mit 16 fährt sie mit ihrer Klasse nach Auschwitz. Auf der Rückfahrt wird der Bus an der deutsch-polnischen Grenze angehalten: Passkontrolle. Das sei einer der schlimmsten Momente ihres Lebens gewesen, sagt Tika heute. "Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ich war nervös. Ich hatte Angst." Der Polizistin zeigt sie ganz selbstverständlich ihren abgelaufenen Kinderausweis. Die lässt sie damit durchgehen.

Mit 20 erhält sie mit Hilfe einer Anwältin zumindest ein Aufenthaltsrecht, das sie als Nepalesin ausweist, und muss regelmäßig zum Landesamt für Einwanderung, um den Titel zu verlängern. Ein großzügiger Schritt der Behörde, sagt ihre heutige Anwältin Oda Jentsch. Aber für Tika fühlt es sich falsch an. "Ich bin hier groß geworden. Ich wünsche mir, unabhängig von der Erlaubnis anderer zu sein. Ich würde gern reisen, wählen gehen, irgendwann einmal heiraten." Und sie will den Namen ihrer deutschen Familie tragen. Auf ihrer befristeten Aufenthaltserlaubnis steht jetzt "Shrestha", der Name, der auf ihrer gefälschten Geburtsurkunde stand.

"Tika muss nach Nepal reisen, in ein Land, das sie gar nicht kennt, um dann hier in Deutschland ihre nepalesischen Dokumente vorlegen zu können", erklärt Anwältin Oda Jentsch. Erst dann könne sie einen Einbürgerungsantrag stellen. Die Situation sei schwierig für sie, so die Anwältin. "Da sie als Minderjährige hergekommen ist, ist sie unverschuldet in einer Situation, die so vom Gesetzgeber nicht vorgesehen ist." Jetzt im Erwachsenenalter sei sie verantwortlich, ihre Dokumente vorzulegen und zu sortieren, was bisher niemand für sie gemacht hat.

Gemeinsam mit ihren Freundinnen arbeitet die 24-Jährige an einer Crowdfunding-Kampagne. Sammelt Geld für Flüge, Unterkunft, Dolmetscher:innen, Anwält:innen. Ihr Ziel: 25.000 Euro. "Nepal ist für mich wie eine andere Welt", sagt Tika. Sie habe keine Verbindung zu diesem Land. "Aber ich bin nicht Deutsche, nicht Nepalesin - ich will nicht weiter in diesem Nichtssein schweben."