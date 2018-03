Zwangsadoption in der DDR

Tausende Familien sind in der DDR durch Zwangsadoption zerrissen worden, doch das genaue Ausmaß dieses SED-Unrechts ist unbekannt. Wissenschaftler fordern nun ein Verfahren zur Akteneinsicht, um das Schicksal dieser Kinder und ihrer Eltern zu erforschen.

Beim Thema Zwangsadoptionen in der DDR gibt es noch Forschungs- und Aufarbeitungsbedarf. Das ist das Ergebnis einer am Dienstag in Potsdam veröffentlichten Studie, die das Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) im Auftrag der Ostbeauftragten der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD), erstellt hat.

"Die Vorstudie kommt zu dem Ergebnis, dass das Phänomen politisch motivierter Adoptionen in der DDR zwar lange bekannt, aber bislang nur punktuell erforscht ist", betonte Gleicke. Es handele sich um einen Aspekt des SED-Unrechts, "der kaum nachvollziehbare Spuren hinterließ und dessen Ausmaß unbekannt ist."