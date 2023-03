In eine Feuerwache in Berlin-Schöneberg ist in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen worden. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte, wurden mehrere Fahrzeuge und Räume durchwühlt und Materialien gestohlen. Was genau, wollte ein Feuerwehrsprecher auf rbb-Nachfrage zunächst nicht sagen.



Nach Angaben der Berliner Polizei wurden zwischen 0:30 und 2:30 Uhr ein Werkzeugkoffer und ein Schlüssel für einen Rettungswagen gestohlen. Es werde wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt. Während der polizeilichen Ermittlungen können mehrere Fahrzeuge, darunter Rettungswagen, nicht eingesetzt werden.