Zu Ostern bittet die Berliner Tafel wieder um zusätzliche Lebensmittelspenden. Von diesem Donnerstag bis zum 8. April können Berliner Schokoladen-Osterhasen, Kaffee, Konserven und andere Lebensmittel in 24 Supermärkten direkt an Ehrenamtliche der Berliner Tafel übergeben, wie der Verein am Montag in Berlin mitteilte. Wichtig sei, dass es sich um originalverpackte und haltbare Waren handelt, teilte die Tafel mit.